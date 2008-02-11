Москва просит Запад не бояться роста российской экономики

Россия должна к 2020 году войти в пятерку лидеров по уровню ВВП, заявил вице-премьер Сергей ИВАНОВ на конференции в Мюнхене.

Как сообщает "Газета.ру", «на перспективу мы ставим перед собой предельно конкретную цель - к 2020 году Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по уровню ВВП, из которого на каждого россиянина будет приходиться более 30 тысяч долларов», - сказал он.

По словам С.ИВАНОВА, ВВП России за девять лет вырос в 1,8 раза.

При этом вице-премьер призвал Запад не опасаться роста российской экономики.