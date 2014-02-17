ЕС заморозил гранты для швейцарских студентов из-за результатов референдума

В ЕС пояснили, что участие Швейцарии в европейских грантовых программах невозможно, если она не обеспечит свободу передвижения, передает Agence France-Presse. В частности, приостановлено финансирование инновационной программы «Горизонт-2020» (Horizon 2020), на которую в 2014—2020 годах планировалось потратить 80 миллиардов евро. К работе над проектом должны были подключиться 8 тысяч человек, пишет Лента.ру.

Кроме того, Швейцарии отказали в участии в европейской программе студенческого обмена «Эразмус» (Erasmus). В 2011—2012 годах более 2600 студентов из этой страны получили возможность пройти обучение в университетах государств-членов ЕС.

Ранее в субботу, 15 февраля, власти Швейцарии отказались подписать соглашение и открыть свой рынок труда для Хорватии, вступившей в Евросоюз в 2013 году. Чиновники объясняли, что не могут это сделать из-за того, что на всенародном голосовании было принято решение об ограничении миграции.

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Референдум о въезде в Швейцарию иностранной рабочей силы состоялся в стране 9 февраля. За отмену решения о предоставлении гражданам страны и государств-членов ЕС равных прав при трудоустройстве высказались 50,3 процента жителей страны. Итоги голосования вызывали негативную реакцию Брюсселя.

Швейцария не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую и Европейскую экономическую зоны. Соглашения между Берном и Брюсселем долгое время давали возможность свободного перемещения и торговли. Въезд в Швейцарию мигрантов из неевропейских стран был ограничен и ранее.