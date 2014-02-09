Еврокомиссия разочарована итогами референдума в Швейцарии по ограничению иммиграции
23:26, 09 февраля 2014Мир
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Еврокомиссия выразила сожаление по поводу итогов референдума в Швейцарии, на котором жители страны высказались за ограничение иммиграции, и изучит последствия этой инициативы для двусторонних отношений.
Еврокомиссия разочарована итогами референдума в Швейцарии по ограничению иммиграции / newsru.com
Как передает РИА Новости об этом говорится в заявлении ЕК.
Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье поддержали предложение крайне правой Швейцарской народной партии (SVP) об ужесточении миграционной политики для ограничения числа прибывающих в страну мигрантов.
Как отмечают СМИ, основной причиной недовольства швейцарцев стало увеличение числа приезжих из стран ЕС после 2002 года: за 10 лет оно возросло с 8 до 80 тысяч человек в год.
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