Еврокомиссия разочарована итогами референдума в Швейцарии по ограничению иммиграции

23:26, 09 февраля 2014
Мир
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Еврокомиссия выразила сожаление по поводу итогов референдума в Швейцарии, на котором жители страны высказались за ограничение иммиграции, и изучит последствия этой инициативы для двусторонних отношений.

Швейцария / newsru.com

Как передает РИА Новости об этом говорится в заявлении ЕК.

Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье поддержали предложение крайне правой Швейцарской народной партии (SVP) об ужесточении миграционной политики для ограничения числа прибывающих в страну мигрантов. 

Как отмечают СМИ, основной причиной недовольства швейцарцев стало увеличение числа приезжих из стран ЕС после 2002 года: за 10 лет оно возросло с 8 до 80 тысяч человек в год.

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