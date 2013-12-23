Киргизгаз продают Газпрому за $1, а Армения отказалась от самостоятельного импорта газа на 30 лет

Соглашение также обязывает «Газпром» инвестировать в газовую отрасль Кыргызстана 655 млн долларов, сообщает Радио Свобода.

Власти Кыргызстана заявляли, что это соглашение правильное, потому что страна была не способна сама вывести «Киргизгаз» из глубокой задолженности.

Сегодня же в Армении парламент голосами депутатов правящей партии проголосовал за ратификацию соглашения с Россией, которое предусматривает полный переход в собственность российского «Газпрома» до сих пор совместной компании «АрмРосгазпром», занимающейся транспортировкой и распределением в стране российского газа, его транзитом, а также электроэнергетикой. По соглашению, «Газпром» получит последние 20 процентов акций компании, которые до сих пор еще были в собственности армянского государства.

По теме: Армения получила от России скидку на газ

Кроме того, по этим межправительственным соглашениям, Армения лишается права на самостоятельный импорт газа, который будет полностью контролировать «Газпром» в течение следующих 30 лет, до 2043-го, и не будет иметь права менять условия поставок газа.

Оппозиционные фракции бойкотировали голосование в парламенте, но властная Республиканская партия сама имеет в нем достаточное большинство. Под зданием парламента сотни человек протестовали против ратификации соглашения, подписанного ранее в этом месяце.

Завтра в столице России Москве состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета - высшего руководящего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, в котором ожидают участия и президентов Армении и Киргизстана. Обе страны ранее заявляли о желании вступить в эти евразийские интеграционные проекты.