Армения получила от России скидку на газ

Россия, Белоруссия и Казахстан, создавшие Таможенный союз и планирующие трансформировать его в более глубокую степень интеграции – Евразийский экономический союз, не раз предлагали присоединиться к объединению и Украине. Как заявил в понедельник первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, Украина, подписав обязательства по Таможенному союзу, смогла бы получить более низкую цену на газ, сообщает РИА Новости.

"Уже сегодня согласованы механизмы применения в отношении Армении двустороннего порядка ряда важнейших привилегий и преимуществ, которые применяются в отношениях между странами Таможенного союза. Хочу особо поблагодарить за это президента России. Владимир Владимирович, это шаг настоящего партнера и друга. Он имеет ключевое значение для поддержания жизнеспособности экономики Армении. Спасибо большое", - сказал президент Армении Серж Саргсян, выступая Третьем российско-армянском межрегиональном форуме.

По теме: Армения и ЕС заявили об обновлении плана совместных действий

Президент РФ Владимир Путин позднее отметил энергичную и профессиональную работу Армении по присоединению к Таможенному союзу. "Мы не успеваем даже за нашими коллегами", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров и подписания целого ряда соглашений.

Одним из самых болезненных для экономики Армении был вопрос стоимости российского газа.

За счет отмены пошлины конечная цена снизится до 189 долларов за тысячу кубометров с нынешних примерно 270 долларов. Путин отметил, что российский бюджет в результате недополучит существенные суммы, но для экономики Армении такое решение будет благоприятным.

Напомним, цена российского газа для Украины составляет около 410 долларов за тысячу кубометров, что является одной из самых высоких ставок в мире и превышает цену российского газа для стран Западной Европы