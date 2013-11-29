Армения и ЕС заявили об обновлении плана совместных действий

Об этом говорится в совместном заявлении МИД Армении и ЕС, принятом в ходе саммита в Вильнюсе, передает РИА Новости.

"ЕС и Армения признали, что они завершили переговоры по соглашению об ассоциации, в том числе глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, но не будут приступать к его парафированию в связи с новыми международными обязательствами Армении. Они согласны с необходимостью обновить план действий ЕС-Армения в рамках программы "Восточное партнерство", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армянского внешнеполитического ведомства.

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В заявлении отмечается, что Евросоюз и Армения поддерживают тесные связи и вновь подтверждают свою приверженность дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес в рамках "Восточного партнерства".

Обе стороны выразили приверженность дальнейшему сотрудничеству, направленному на постоянное совершенствование демократических институтов и судебной системы, поощрение прав человека и верховенства закона, надлежащего управления, борьбы с коррупцией, укрепление гражданского общества, расширения торговли и инвестиций.