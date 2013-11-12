Египет планирует покупать оружие у России

Министр иностранных дел Египта Набиль Фахми рассказал, что на предстоящих переговорах, которые пройдут в Каире 13-14 ноября, планируется обсудить международную обстановку, но особый акцент принимающая сторона хотела бы сделать на новые тенденции в развитии арабских стран. «Мы хотим воспользоваться представляющейся нам возможностью и объяснить нашим высоким гостям из России, каким образом развивается ситуация вокруг реализации египетской дорожной карты, а также рассказать им о дальнейших шагах, направленных на развитие демократических институтов страны», - пояснил он, сообщает Russia Today.

Отвечая на вопрос, планирует ли Египет закупать у России вооружение, Набиль Фахми напомнил о долгосрочных взаимоотношениях двух стран в военно-технической сфере, которые начались более 30 лет назад. Он также добавил, что «вопрос о закупках рассматривается».

Министр иностранных дел Египта также отметил, что визит двух российских высокопоставленных лиц является «важным политическим месседжем», который отражает степень уважения к Египту и стремление лучше понять процессы, происходящие в регионе.

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Набиль Фахми подчеркнул, что Египет развивает «ряд амбициозных проектов и программ» и будет «призывать российское правительство и российский бизнес принять в них участие».

Касательно ситуации в Сирии глава МИДа Египта подчеркнул, что его страна выступила против использования военной силы в отношении правительства Башара Асада, отмечая важность мирного урегулирования конфликта. Эта позиция разошлась с мнением США, что ещё раз указало на отдаление двух стран друг от друга.

«Египет и США вступили в период отношений, которые я вынужден называть «непростыми», - пояснил египетский политик. По мнению Набиля Фахми, это является результатом «арабской весны» на Ближнем Востоке. «Египетская революция дала новый импульс внешней политике. Всем стало понятно, что у гражданина Египта есть своё мнение», - заключил министр иностранных дел.

Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в страну с двухдневным визитом 13-14 ноября. МИД РФ сообщил, что запланировано проведение раздельных переговоров, а также встреча в формате «два плюс два» с египетскими министром обороны и военной промышленности Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Набилем Фахми.