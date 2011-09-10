Арабские страны получат 38 миллиардов на развитие демократии

Министры финансов стран "Большой восьмерки" высказались за расширение объемов финансовой помощи до 38 миллиардов долларов ряду арабских стран - на восстановление экономики и развитие демократии, сообщает Би-би-си.

В числе стран-получателей помощи - Египет и Тунис, где в этом году произошли революции, а также Марокко и Иордания.

Предложение прозвучало на встрече во французском Марселе, куда, наряду с министрами финансов стран "Большой восьмерки", прибыли руководители Международного валютного фонда и Всемирного банка. На встречу были также приглашены представители новых ливийских властей.

Россию на встрече в Марселе представляет заместитель министра финансов Сергей Сторчак, потребовавший объяснить, как сообщает РИА Новости, почему в регионе были отменены тендеры с участием российских компаний, потерявших из-за политических перемен около 40 проектов: строительству дорог, ТЭЦ, работам на нефтегазовом шельфе, а также связанные с солнечными батареями.