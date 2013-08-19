СМИ: Евросоюз намерен запретить поставки оружия в Египет

О таком решении Евросоюза относительно Египта сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Брюсселе.

"В настоящий момент рассматриваются несколько вариантов, которые включают запрет на поставки летального оружия и военной техники, а также оборудования и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий", - сообщил дипломат.

По теме: Власти Египта заявляют, что не позволят вмешательства во внутренние дела страны

По словам собеседника агенства, запрет на поставки оружия и спецсредств должен "послать предельно временному правительству Египту ясный сигнал - насилие должно немедленно прекратиться".

Для рассмотрения этого вопроса, как передает источник, на этой неделе должна пройти экстренная встреча глав МИДов стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, страны Запада подвергли резкой критике действия властей Египта, в частности, разгоны митингов и демонстраций в Каире и других провинциях страны, сопровождавшиеся жертвами и арестами.

В ЕС в заявили, что в ближайшие дни планируют пересмотреть отношения с Египтом, а ранее президент США Барак Обама дал указание всем профильным правительственным ведомствам пересмотреть программу ежегодной военной помощи на 1,3 млрд долл, которую страна оказывает Каиру. Помимо этого Вашингтон объявил об отмене совместных военных учений в Египте.