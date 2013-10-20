Лесные пожары уничтожили более 200 домов в окрестностях Сиднея

Как передает РИА Новости со ссылкой на австралийскую телерадиовещательную корпорацию ABC, по данным на воскресенье, на территории штата Новый Южный Уэльс зарегистрировано более 60 пожаров, из них 15 - неконтролируемые.

Пожарным удалось ликвидировать более 20 пожаров за последние двое суток. Всего огонь "захватил" территорию в 37 тысяч гектаров. Власти предпринимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, от которого погиб один человек. В частности, в Сиднее и нескольких других районах штата Новый Южный Уэльс введен запрет на разведение костров.

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В ликвидации пожаров задействованы 1,5 тысячи пожарных, в труднодоступных для техники местах применяются пожарные вертолеты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода в Новом Южном Уэльсе будет оставаться жаркой для этого времени года, что способствует распространению огня.

Лесные пожары не редкость в Австралии, самая масштабная катастрофа такого рода произошла в феврале 2009 года. Тогда на юге страны в течение нескольких недель погибли 173 человека. Были уничтожены более двух тысяч домов, 7,5 тысячи жителей остались без крова.