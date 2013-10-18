В Австралии горят леса: уничтожено 100 домов, один человек погиб

Лесные пожары, бушующие в Австралии, уничтожили не менее 100 домов в окрестностях Сиднея, погиб один человек, тысячи эвакуированы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На востоке страны из-за необычно высокой для этого времени года температуры и сильного ветра зафиксировано около ста лесных пожаров на площади 86 тысяч гектаров. Более 30 из них пожарным пока не удалось локализовать.

Жертвой пожара стал 63-летний мужчина, который скончался от сердечного приступа, когда пытался защитить свой дом от огня, сообщила спасательная служба.

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В Сиднее дым висит в самом центре города.

Лесные пожары не редкость в Австралии, самая масштабная катастрофа такого рода произошла в феврале 2009 года. Тогда на юге страны в течение нескольких недель погибли 173 человека. Были уничтожены более двух тысяч домов, 7,5 тысячи жителей остались без крова.