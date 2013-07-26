За ложное сообщение о бомбе в парламенте Грузии задержан 71-летний житель Кутаиси

По обвинению в ложном сообщении о взрывном устройстве в здании парламента задержан 71-летний житель Кутаиси, передает агентство "Новости-Грузия".

"Обвиняемый Омар П. 26 июля позвонил в Центр оперативного управления неотложной помощи МВД "112" и заявил, что в Кутаиси взорвется здание парламента", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов через несколько минут явились на место, эвакуировали депутатов и персонал, а затем оцепили здание по периметру.

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"На месте с соблюдением соответствующих правил работали служба саперов МВД и кинологи. Через час после начала работы выяснилось, что тревога была ложной. Нахождение в парламенте бомбы не подтвердилось", - говорится в сообщении.

Следствие ведется по статье 331 УК Грузии - ложное сообщение о терроризме.