Власти Вирджинии уверяют, что Царнаева похоронили законно, но охранять его некому

Об этом заявил шериф округа Кэролайн Тони Липпа, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

После проверки документов власти штата пришли к выводу, что бумаги были оформлены надлежащим образом.

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В то же время Липпа напомнил, что правоохранительные органы не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечивать постоянное наблюдение за кладбищем.

Власти штата заявили о намерении проверить законность захоронения Царнаева вечером 10 мая после того, как информация о месте его погребения была предана огласке и вызвала широкий резонанс.

Как сообщал УНИАН, американские спецслужбы полагают, что выходцы из Чечни Тамерлан и Джохар Царнаевы были организаторами взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля. Тогда погибли 3 человека и более 260 были ранены.