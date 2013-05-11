Мусульмане Вирджинии в ярости от того, что на их кладбище похоронили Царнаева

26-летнего Тамерлана Царнаева и его младшего брата 19-летнего Джохара подозревают во взрывах во время Бостонского марафона 15 апреля. Тамерлан погиб в перестрелке с полицией. Джохара задержали. Его обвиняют в использовании оружия массового поражения.

По словам имама, местные мусульмане расстроены, что им придется использовать тем же кладбищем, где тайно похоронили Тамерлана Царнаева.

По сообщению американской полиции, Тамерлана Царнаева похоронили в ночь на четверг, 9 мая. Место захоронения Царнаева не разглашается.

Власти опасаются, чтобы могила Царнаева не стала местом встречи настроенных против США людей.

Ранее власти нескольких населенных пунктов в окрестностях Бостона отказалась хоронить Царнаева на своих кладбищах. А в штате Массачусетс прошли акции протеста с требованием не хоронить Царнаева на территории США.

"У нас за спиной"

Кладбище, на котором похоронили Тамерлана Царнаева, находится недалеко от столицы штата, города Ричмонд.

Имам Аммар Амонетте из Исламского центра Вирджинии говорит, что такие действия "не имеют никакого смысла".

"Вся мусульманская община разъяренная. Честно говоря, мы в ярости, что нам ничего не сообщили. Все было сделано тайно у нас за спиной", - сказал имам.

Теперь, по его словам, все, чьи родные или близкие похоронены на этом кладбище, вынуждены будут приходить в это место.

Представители местной власти говорят, что им заранее также не сообщили о похоронах Тамерлана Царнаева, хотя это и не требуется законом.

Подготовкой похорон Тамерлана Царнаева занимался его дядя Руслан Царни. Это произошло после того, как вдова Царнаева Кэтрин Рассел отказалась забирать тело своего покойного мужа.

Ранее господин Царни сказал, что произошедшее в Бостоне опозорило всю чеченскую общину.

Братья Царнаевы были чеченцами по происхождению и до взрывов жили в США в течение 10 лет.

ВВС Украина.