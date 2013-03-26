Главы минфинов стран БРИКС не смогли договориться о совместном Банке развития

Об этом журналистам сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра, главы Минфинов не смогли договориться, в частности, об объеме капитала и размере страновых взносов.

"А также сторонам не удалось прийти к единому мнению по принципам управления - будет ли оно пропорциональным размерам взносов или на равных условиях", - цитирует Силуанова ИТАР-ТАСС .

Министр рассказал, что не определено и место будущей штаб-квартиры банка.

Как сообщалось ранее, Южно-Африканская Республика сегодня принимает лидеров Бразилии, России, Индии и Китая на саммите БРИКС.

Как ожидалось, на саммите главным интегрирующим фактором должно было стать создание Банка развития стран БРИКС. Президент ЮАР Зума уже заявил о поддержке этой идеи. "Мы обсуждали идею создания Банка БРИКС некоторое время назад и поручили министрам финансов проработать этот вопрос. Сейчас мы готовы запустить банк", - сообщил он накануне журналистам.