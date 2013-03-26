Главы минфинов стран БРИКС не смогли договориться о совместном Банке развития
Министры финансов стран БРИКС не смогли согласовать ключевые вопросы, касающиеся создания совместного Банка развития.
Об этом журналистам сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По словам министра, главы Минфинов не смогли договориться, в частности, об объеме капитала и размере страновых взносов.
"А также сторонам не удалось прийти к единому мнению по принципам управления - будет ли оно пропорциональным размерам взносов или на равных условиях", - цитирует Силуанова ИТАР-ТАСС .
Министр рассказал, что не определено и место будущей штаб-квартиры банка.
Как сообщалось ранее, Южно-Африканская Республика сегодня принимает лидеров Бразилии, России, Индии и Китая на саммите БРИКС.
Как ожидалось, на саммите главным интегрирующим фактором должно было стать создание Банка развития стран БРИКС. Президент ЮАР Зума уже заявил о поддержке этой идеи. "Мы обсуждали идею создания Банка БРИКС некоторое время назад и поручили министрам финансов проработать этот вопрос. Сейчас мы готовы запустить банк", - сообщил он накануне журналистам.