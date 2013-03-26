Участники саммита БРИКС, начинающегося в ЮАР, готовы запустить совместный банк

Саммит БРИКС начнется сегодня вечером.

До его начала президент ЮАР Джейкоб Зума проведет встречи с новым председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, пишет ИТАР-ТАСС.

ЮАР и Россия намерены подписать Декларацию о стратегическом партнерстве, и надеются в разы увеличить двусторонний товарооборот, который сейчас значительно уступает соответствующим показателям торговли ЮАР с другими членами БРИКС.

Как ожидается, на саммите главным интегрирующим фактором будет создание Банка развития стран БРИКС. Президент ЮАР Зума уже заявил о поддержке этой идеи.

"Мы обсуждали идею создания Банка БРИКС некоторое время назад и поручили министрам финансов проработать этот вопрос. Сейчас мы готовы запустить банк", - сообщил он накануне журналистам.

"БРИКС - это не ток-шоу. Это серьезная группа стран. Мы обсуждаем вопросы и принимаем решения. Торговля внутри группы и двусторонняя торговля выросли с момента создания БРИКС", - отметил Зума.