Число пострадавших от обломков метеорита на Урале превысило 400 человек

10:11, 15 февраля 2013
Мир
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Число пострадавших от падения обломков метеорита на Урале превысило 400 человек, сообщает МВД РФ.

метеорит / Фото : vk.com

Число обратившихся за медицинской помощью после падения обломков метеорита в Челябинской области превысило 400 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-центра МВД России.

"На данный момент за помощью обратились более 400 человек", - сказал собеседник агентства.

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"Эти данные постоянно меняются по мере поступления новой информации о зарегистрированных обратившихся", - отметили в пресс-центре.

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