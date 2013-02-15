Число пострадавших от обломков метеорита на Урале превысило 400 человек

Число обратившихся за медицинской помощью после падения обломков метеорита в Челябинской области превысило 400 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-центра МВД России.

"На данный момент за помощью обратились более 400 человек", - сказал собеседник агентства.

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"Эти данные постоянно меняются по мере поступления новой информации о зарегистрированных обратившихся", - отметили в пресс-центре.