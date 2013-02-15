В пяти регионах России из-за падения метеорита создали оперативные штабы

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-центра МВД России.

"В Челябинске, на который пришлось наибольшее количество обломков, штаб возглавил начальник ГУМВД по Челябинской области Владимир Скалунов", - отметил он.

Метеоритный дождь в пятницу зафиксировали в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях и на северных территориях Казахстана, сообщило ранее ГУМЧС по Курганской области. Согласно последним данным МВД РФ, пострадало около 150 человек. У большинства, как сообщалось, легкие порезы, госпитализированных нет.