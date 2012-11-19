Минувшей ночью израильские ВВС атаковали 80 целей в Газе

08:37, 19 ноября 2012
Мир
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Всего с начала операции Израиль нанес удары по 1350 целям.

Сектор Газа

ВВС Израиля минувшей ночью атаковали примерно 80 целей в секторе Газа. Удары наносились, в основном, по подземным пусковым установкам, тренировочным базам и тоннелям, используемым для контрабанды оружия, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал несколько зданий, принадлежащих "высокопоставленным активистам террористов", которые использовались в качестве командных пунктов и складов оружия. Израильские ВМС также обстреляли несколько полицейских участков, принадлежащих движению ХАМАС. Вдобавок армия подвергала обстрелу несколько групп боевиков, которые готовили ракетные обстрелы. Всего с начала операции "Облачный столб" Израиль нанес удары по 1350 целям.

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В Израиле минувшая ночь прошла относительно тихо, однако утром боевики выпустили несколько ракет по южным районам страны. О пострадавших информации нет. Общее число ракетных обстрелов за последние 5 дней приближается к тысяче.

Тем временем на юге Израиля продолжают концентрироваться сухопутные силы. По сообщению израильского радио, призваны уже 40 тысяч резервистов, всего армии разрешено призвать 75 тыс. человек.

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