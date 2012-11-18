Обама считает, что Израилю и Палестине выгоднее решить конфликт мирным путем

Об этом передает агентство Рейтер.

«Если этого удастся добиться без военного развертывания в Газе, это был бы более предпочтительный вариант, причем не только для жителей сектора Газа, но и для Израиля, потому что если израильские солдаты окажутся на территории анклава, это будет для них риском получить ранение или погибнуть», - сказал американский президент на пресс-конференции в Бангкоке во время своего визита в Таиланд.

Ранее США уже заявляли, что поддерживают действия Израиля.

Израиль с 14 ноября проводит в секторе Газа военную операцию "Облачный столп", целью которой объявлено уничтожение боевиков и их инфраструктуры. Пока операция сводится к дистанционным ударам, но власти Израиля не исключают возможности сухопутного вторжения в сектор Газа. По информации корреспондента РИА Новости, израильские военные и палестинские боевики в воскресенье утром заметно снизили интенсивность обмена ударами на фоне набирающих силу слухов о скором перемирии и возможности окончания нынешнего раунда противостояния.