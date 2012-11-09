Всемирный индекс продовольственных цен снизился на 8%

Об этом говорится в ее отчете.

Согласно отчету, в октябре т.г. индекс продовольственных цен ФАО (FAO, от англ. Food and Agriculture Organization) снизился по сравнению с сентябрем на 1%, или на 2 пункта, до 213 пунктов.

Отмечается, что спад произошел вследствие снижения международных цен на зерновые и растительные и животные жиры, компенсировавших повышение цен на молочные продукты и сахар.

В соответствии с прогнозом ФАО, снижение мировых цен и стоимости перевозок может привести к снижению совокупной мировой стоимости импорта в 2012 году до 1,14 трлн долл., что на 10% ниже аналогичного показателя 2011 года.

Эксперты ФАО прогнозируют в 2012-2013 гг. снижение производства зерна и увеличение производства риса и сахара.

«Баланс мирового спроса и предложения зерна будет менее стабильным в 2012-2013 гг., главным образом, вследствие снижения производства кукурузы и пшеницы. Мировое производство зерна по прогнозам снизится на 2,7% по сравнению с рекордным урожаем прошлого года, что приведет к снижению мировых запасов на 25 млн тонн», - говорится в отчете ФАО.

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Кроме того, эксперты ФАО прогнозируют, что мировое производство сахара в 2012-2013 гг. превысит его потребление, в результате чего объем торговли будет увеличиваться. В октябре т.г. индекс цен на сахар ФАО поднялся по сравнению сентябрем на 1,6%, или на 4,5 пунктов, и снизился на 20,2%, или 73 пункта, по сравнению с октябрем 2011 г.

Как сообщал УНИАН, согласно октябрьскому отчету ФАО, в 2012-2013 гг. ожидается сокращение мировых запасов зерновых на 5,6% - до 499 млн тонн.

При этом мировое производство зерна в 2012 году ожидается в объеме 2,286 млрд тонн. Мировое потребление зерна в 2012 г., согласно прогнозам ФАО, составит 2,317 млрд тонн.