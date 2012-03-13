ООН обнародовала индекс мировых цен на зерно, мясо, сахар

Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) с января по февраль вырос на 1% или на 2.4 пункта.

Об этом говорится в докладе ФАО.

В докладе говорится, что рост индекса в феврале был в значительной степени обусловлен высокими ценами на сахар, растительные масла и зерновые, в то время как цены на молочные продукты слегка понизились после заметного скачка в январе. В настоящий момент индекс на 10% ниже своей рекордной отметки в феврале 2011 года.

Мировой рынок с начала 2012 года характеризовался ростом импорта, вследствие ослабления доллара США и резко снижающихся тарифов на перевозку. В сочетании с неблагоприятными погодными условиями в основных странах-экспортерах рост импорта не дал мировым ценам упасть в последние недели, говорится в приложении к Индексу продовольственных цен.

Индекс цен ФАО на зерно составил в среднем 227 пунктов в феврале, то есть поднялся на 2%, или на 4,4 пункта с января. Мировые цены на зерно выросли, во многом в результате роста цен на кукурузу, в то время как котировки на рис были в целом низкими.

Индекс цен ФАО на растительные и животные жиры прибавил в феврале и составил 239 пунктов, что на 2%, или на 5 пунктов выше аналогичного показателя в январе. Среди причин указывается слабый рост производства пальмового масла в совокупности с дефицитом предложения в целом по рынку растительного масла.

Индекс цен ФАО на мясо составил 175 пунктов в феврале, то есть остался практически неизменным по сравнению с прошлым месяцем. Цены на свинину увеличились на 3,4%, подкрепленные масштабными закупками в Азии и недавними эпидемиями заболевания в Российской Федерации. Напротив, цены на куриное мясо, говядину и баранину немного снизились.

Индекс цен ФАО на молочные продукты немного упал в феврале по сравнению с январем и составил 205 пунктов. Спад в основном был вызван падением цен на сухое обезжиренное молоко и казеин. Однако, цены на масло, сыр и цельное сухое молоко остались сравнительно стабильными.

Индекс цен ФАО на сахар вырос до 342 пунктов в феврале, то есть поднялся на 2,4%, или на 8 пунктов по сравнению с январем, но все еще на 18% (или 76 пунктов) ниже показателей февраля прошлого года. Рост в прошлом месяце был в значительной степени обусловлен неблагоприятными погодными условиями в Бразилии, самом крупном производителе и экспортере сахара в мире.