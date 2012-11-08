Парламент Греции сказал гражданам затянуть пояса потуже

Греция вынуждена сэкономить в своем бюджете около 13,5 миллиарда евро, чтобы получить 31,5 миллиарда евро от ЕС и МВФ, пишет Радио Свобода.

Без такой помощи греческое правительство могло остаться без финансовых ресурсов уже в середине ноября.

Перед голосованием десятки тысяч греков вышли на акции протеста против мер экономии. Спецподразделения полиции применили против наиболее радикальных протестующих водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.