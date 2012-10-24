Греция должна сэкономить почти 14 млрд евро и уволить 25 тысяч госслужащих

Об этом говорится в 92-страничном проект соглашения с кредиторами из ЕС и МВФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственное Афинское агентство новостей.

Греция зависит от международных кредитов с мая 2010 года. Кредиторы отказываются выдать очередной 31,5-миллиардный транш, если Греция не стабилизирует отклонившуюся от заданных целей бюджетную программу путем жестких сокращений.

По данным агентства, только в 2013 году стране предстоит сократить расходы на 9,2 миллиарда евро, причем две трети этих сокращений составит урезание зарплат, пенсий и социальных пособий.

Кроме того, до конца 2013 года придется уволить 25 тысяч государственных служащих. Будут упразднены все налоговые льготы, узаконен на перманентной основе "экстренный"налог, собираемый в кризис с прибыльных компаний. Также планируется повысить налогообложение депозитов и урезать оклады по единой сетке оплаты труда, введенной ранее по требованию кредиторов. Параллельно с этим будет упрощено налоговое законодательство.