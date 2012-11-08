Китай достигнет могущества и демократии к 2049 году

Так заявил в Пекине на открытии XVIII съезда Компартии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Ху Цзиньтао.

"Мы определенно сможем к 100-летнему юбилею КПК полностью построить среднезажиточное общество, а к 100-летию КНР превратить Китай в богатое, могущественное, демократическое, цивилизованное и гармоничное модернизированное социалистическое государство", - заявил Ху Цзиньтао, выступая с отчетным докладом на открытии съезда.

Китайская коммунистическая партия, число членов которой превышает 82 миллиона, была основана в 1921 году. В 1949 году было объявлено о создании Китайской Народной Республики.

По словам генсека партии, в настоящее время КНР остается "самой большой в мире развивающейся страной", которая еще долго будет находиться на начальной стадии социализма.

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Лидер КНР подчеркнул, что руководство страны продолжит движение по пути построения социализма с китайской спецификой, что является нелегкой задачей. "Необходимо без всяких колебаний придерживаться социализма с китайской спецификой и продвигать его развитие в ногу со временем, неизменно пополняя его практические, теоретические, национальные и эпохальные черты", - сказал Ху Цзиньтао.

В четверг в Пекине открылся XVIII съезд компартии КНР, который продлится до 14 ноября при участии около 2,3 тысячи делегатов. Участники съезда заслушают доклад генерального секретаря партии Ху Цзиньтао, доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, примут поправки в устав партии, изберут Центральный комитет партии, а также ЦК КПК по проверке дисциплины.

Как ожидается, на смену действующему генеральному секретарю ЦК КПК и председателю КНР Ху Цзиньтао придет его заместитель Си Цзиньпин, замечает РИА "Новости". Вслед за сменой партийного руководства будет также утвержден новый состав правительства КНР.