Эксперт: Китай начинает экономическое и демографическое завоевание Украины

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.Мельничука.

По его мнению, принятый вчера Верховной Радой закон о создании земельного банка и инициатива премьер-министра Украины Николая Азарова об открытии в Украине китайских школ не является совпадением.

«Власти активно готовятся к крупным китайским инвестициям, которые для Украины в перспективе могут иметь непростые последствия», – считает В.Мельничук.

«Не секрет, что Китай особенно заинтересован в направлении сельского хозяйства. Интерес Китая к нашему сельскому хозяйству обусловлен заинтересованностью в стабильных поставках пищевых продуктов на китайский рынок, объем импорта которых из Украины в течение последних десяти лет возрастал огромными темпами – по 25% в год», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Китай также очень заинтересован в приобретении украинской земли. По словам Мельничука, по мнению экспертов, китайские власти хотят покупать украинскую землю у крупных агрохолдингов, которые имеют в банке земли не меньше 200 тыс. гектаров.

Эксперт заметил, что китайская экономическая экспансия имеет две составляющие – торговую и кредитно-инвестиционную. Торговая отличается быстрым ростом экспорта товаров из Китая и формированием большого позитивного сальдо в торговле с Украиной.

«Скажем, если до 2000 года экспорт из Украины был в пять раз больше, чем из Китая в Украину, то сегодня ситуация совершенно иная. Экспорт Китая в Украину втрое больше, чем из Украины в Китай. К тому же, 76% нашего экспорта – руда. Мы становимся сырьевым придатком и рынком сбыта промпродукци для Китая», – подчеркнул он.

В.Мельничук напомнил, что в 2005-2011 году в Украине было продано китайских товаров на общую сумму 28 млрд долл. (и это без контрабанды), в то же время украинские предприятия экспортировали в КНР товаров всего на 7 млрд долл.

«Поэтому баланс в интересах Китая – почти 20 млрд долларов. А это значит, что Украине где-то нужно было найти этих 20 млрд валютных ресурсов. А где их брать? И здесь «на помощь» приходит другая китайская составляющая – кредиты и инвестиции. Китай активно предлагает свои кредиты и инвестиции, но их отличие от западных инвестиций или кредитов в том, что, во-первых, они являются государственными, то есть от имени Китайского государства, а во-вторых – предоставляются исключительно под гарантии того государства, которому предоставляется кредит», – сказал эксперт.

Он напомнил, что нынешняя украинская власть уже предприняла первые шаги, которые будут гарантиями Китая для инвестиций в сельское хозяйство.

«28 июня этого года Министерство аграрной политики и Экспортно-импортный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет Украине привлечь 3 млрд долларов на реализацию проектов в агросекторе. А 13 июля 2012 Минтопливэнерго и Госбанк развития Китая подписали протокол на привлечение кредита со стороны Украины на сумму 3,5 млрд долларов», – сказал эксперт.

По его убеждению, китайская логика инвестирования приводит к «завоеванию» территории не только в экономическом, но и в демографическом смысле, потому что Китай часто требует, чтобы персонал, задействованный в их проектах, завозился именно из КНР.

«К тому же, экспансия китайского капитала, как свидетельствует практика постсоветских стран и стран Африки, часто способствует консервированию имеющихся там коррупционных схем. И поэтому китайские инвестиции могут быть полезными Украине лишь в случае, если условия их привлечения будут жестко отвечать национальным интересам украинского, а не другого государства», – считает В.Мельничук.