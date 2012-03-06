Топ-20 самых богатых людей мира

Карлос Слим

Биллу Гейтсу

Список богатейших людей мира, по версии агентства Блумберг , возглавил мексиканский бизнесмен, состояние которого было оценено в 68,5 миллиарда долларов. Второе место досталось американскому миллиардеру, которому принадлежат активы на 62,4 миллиарда долларов. За год состояние обоих предпринимателей выросло на 11 процентов.

Третье место занял американский инвестор Уоррен Баффет с 43,8 миллиарда долларов. Четвертым в списке является основатель сети мебельных магазинов IKEA Ингвар Кампрад, которому принадлежит 42,5 миллиарда долларов. Он же стал самым богатым европейцем. Пятое место досталось французу Бернару Арно, который владеет компанией Moet Hennessy Louis Vuitton. Его состояние составляет 42,3 миллиарда долларов.

Самым богатым жителем Азии стал индийский предприниматель, основатель Reliance Industries Мукеш Амбани. Его состояние оценивается в 26,8 миллиарда долларов, предприниматель занимает 11 место. Больше остальных удалось увеличить свой капитал бразильцу, владеющему нефтяным бизнесом - Айке Батишта. Он занимает 10 место. За прошлый год его состояние выросло на 32 процента до 29,8 миллиарда долларов.