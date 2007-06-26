Израиль обещает регулярно переводить палестинцам деньги

Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт пообещал, что его страна будет регулярно переводить палестинцам средства, которые собирает Израиль в качестве пошлин и налогов для палестинской автономии. Об этом сообщил официальный представитель египетского руководства Сулейман Аввад.

"Эти деньги пойдут на благо всего палестинского народа", - сказал Аввад, подводя итоги конференции в Шарм аш-Шейхе.

По словам Аввада, Израиль также обязался способствовать улучшению условий жизни палестинцев, в частности, убрать часть блок-постов на Западном берегу Иордана, которые ограничивают передвижения жителей этого района.

Аввад сообщил также, что стороны договорились о возобновлении работы палестино-израильской комиссии и регулярных встречах главы ПНА и израильского премьера.

"На этих встречах будут обсуждаться, в том числе, вопросы окончательного урегулирования", - сказал он.