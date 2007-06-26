Израиль обещает регулярно переводить палестинцам деньги
07:00, 26 июня 2007Мир
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И убрать часть блок-постов
|Эхуд Ольмерт
"Эти деньги пойдут на благо всего палестинского народа", - сказал Аввад, подводя итоги конференции в Шарм аш-Шейхе.
По словам Аввада, Израиль также обязался способствовать улучшению условий жизни палестинцев, в частности, убрать часть блок-постов на Западном берегу Иордана, которые ограничивают передвижения жителей этого района.
Аввад сообщил также, что стороны договорились о возобновлении работы палестино-израильской комиссии и регулярных встречах главы ПНА и израильского премьера.
"На этих встречах будут обсуждаться, в том числе, вопросы окончательного урегулирования", - сказал он.
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