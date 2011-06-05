Шэрон Стоун прилетела в Грузию

Звезда Голливуда, актриса Шэрон Стоун прибыла в субботу в Тбилиси, чтобы принять участие в премьере фильма режиссера Ренни Харлина "Пять дней в августе" о российско-грузинской войне 2008 года.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на грузинское телевидение, знаменитость сама выразила желание поехать на премьеру картины. Также ожидается, что на премьеру приедут режиссер ленты и исполнители главных ролей - Энди Гарсия, Вэл Килмер и другие.