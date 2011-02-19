В Ливии погибли не меньше 27 человек

Не менее 27 человек погибли в пятницу, 18 февраля, в результате антиправительственных акций протеста в Ливии, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP и местные СМИ.

В Бенгази - втором по величине городе Ливии - жертвами столкновений между демонстрантами и властями стали 20 человек. Еще семеро погибли в городе Дерна, расположенном к востоку от Бенгази. Всего с 17 февраля, когда в Ливии начались антиправительственные выступления, жертвами столкновений, по подсчетам AFP, стал как минимум 41 человек.

В ходе массовых акций протеста в Бенгази вечером в пятницу демонстранты захватили здание местной радиостанции. Очевидцы в сервисе микроблогов Twitter писали, что участники антиправительственных выступлений организовали вещание из здания захваченной радиостанции. Однако AFP, также со ссылкой на очевидцев, сообщает, что демонстранты подожгли радиостанцию, предварительно позволив ее сотрудникам и охране покинуть здание.

Антиправительственные выступления, участники которых требуют ухода в отставку Муаммара Каддафи, бессменно правящего страной с 1969 года, вечером в пятницу также проходят в столице Ливии - Триполи. В Twitter со ссылкой на очевидцев появились сообщения о том, что правительственные силы открыли по демонстрантам огонь. Подтверждение этой информации из других источников пока не поступало.