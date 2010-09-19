Исход выборов в Швеции в любом случае будет историческим

В воскресенье в Швеции состоятся выборы в парламент и органы местного самоуправления, в которых впервые примут участие не отдельные политические партии, а два блока - правоцентристский и "красно-зеленый", сообщает Би-Би-Си.

В первый войдут Умеренная коалиционная партия, Народная партия-либералы, Христианско-демократическая партия, Партия центра, во второй - Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия и Партия охраны окружающей среды.

Кроме того, четырехпроцентный порог может преодолеть националистическая партия "Шведские демократы".

Всего в Швеции право голоса имеют семь миллионов человек.

Исход выборов в любом случае будет историческим: у шведов впервые может появиться премьер-женщина, либо правые партии впервые останутся у власти на второй срок.