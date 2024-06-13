В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида в Италии подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, это первое соглашение безопасности, заключенное нашей страной на выполнение Совместной декларации "Большой семерки" не со страной-членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона.

В частности, для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки - беспрецедентны.

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В этой связи говорится, что документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.

"В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд долл. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В целом сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд долл.", - отмечается в сообщении.

Также документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

"Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в областях разведки и защиты секретной информации, усилении защиты и восстановлении критической инфраструктуры, укреплении кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать с восстановлением и восстановлением Украины" путем привлечения к этому частному сектору и государственным учреждениям Японии", - говорится в сообщении.

Кроме того, отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает лидирующие позиции в мире. Страны будут изучать возможности развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

В то же время, Япония и дальше будет поддерживать Украинскую формулу мира, будет усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.

"Япония также и дальше будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Офисе президента, в целом Украина заключила уже 16 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Соглашения о безопасности с другими странами

Ожидается, что США и Украина подпишут двусторонний пакт о безопасности в кулуарах саммита "Большой семерки" в Италии в четверг. Об этом сообщили CNN несколько человек, осведомленных по этому вопросу. Отмечается, что он может быть отменен будущими администрациями США.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подтвердил, что Украина и США подпишут соглашение о безопасности во время саммита G7 в Италии с 13 по 15 июня.

"Зеленский и Байден будут обсуждать нашу поддержку Украины сейчас и в будущем. После чего лидеры подпишут соглашение о безопасности", – сказал он.

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