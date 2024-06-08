Сотрудничество будет сосредоточено на экономической помощи.

Правительство Японии работает над подписанием нового документа с Украиной, который предусматривает экономические меры для поддержки восстановления страны. Об этом сообщил японский телеканал Японии NHK со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что учитывая конституционные ограничения со стороны страны, предполагаемое сотрудничество, вероятно, будет сосредоточено на экономической помощи для восстановления Украины с акцентом на энергетическом секторе.

Сейчас идет подготовка к переговорам премьер-министра Кисида Фумио и президента Владимира Зеленского. Подписание документа планируется на полях нынешнего саммита G7, который стартует в Италии с 13 июня.

Видео дня

В то же время Кисида подчеркнул важность скорейшего прекращения российского вторжения в Украину и достижения справедливого и прочного мира. Он добавил, что Япония готова возглавить усилия для достижения этого.

Ожидается, что на предстоящих переговорах Кисида также сообщит о намерении Японии продолжать жесткие санкции против России и подтвердит сотрудничество между Японией и Украиной.

Помощь Японии

Ранее УНИАН писал, что Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов включительно с объявленным и реализованным объемом. Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд долларов, который должны были получить до конца февраля 2024 года.

Япония также одобрила новые санкции против России, пытаясь продемонстрировать единый фронт с другими странами "Большой семерки". Токио применил запрет на экспорт еще к 29 российским организациям. Также в санкционный список замораживания активов добавили 12 человек, семь организаций и банк.

Вас также могут заинтересовать новости: