Соглашение с Украиной по безопасности включает обязательство добиваться новых ассигнований для Киева от Конгресса, но не конкретные суммы.

Ожидается, что США и Украина подпишут двусторонний пакт о безопасности в кулуарах саммита "Большой семерки" в Италии в четверг, сообщили CNN несколько человек, знакомых с этим вопросом. Отмечается, он может быть отменен будущими администрациями США.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подтвердил, что Украина и США подпишут соглашение о безопасности во время саммита G7 в Италии с 13 по 15 июня.

"Зеленский и Байден будут обсуждать нашу поддержку Украины сейчас и в будущем. После чего лидеры подпишут соглашение о безопасности", – сказал он.

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По его словам, это соглашение подобно другим соглашениям, подписанным между Украиной и другими союзниками.

В Белом доме отметили, что соглашение о безопасности между Киевом и Вашингтоном не подразумевает использование американских сил в Украине.

"Украина в соглашении по безопасности с США возьмет на себя обязательства по проведению реформ, мониторингу получаемого вооружения", - говорится в сообщении.

Также соглашение с Украиной по безопасности включает обязательство добиваться новых ассигнований для Киева от Конгресса, но не конкретные суммы.

Ожидается, что это обещание будет представлять собой "исполнительное соглашение", сообщили источники, что сделает его менее формальным, чем договор, и не обязательно обязательным для будущих президентов.

Соглашение между США и Украиной не содержит конкретных денежных обязательств для поддержки обороны Украины, сообщили два источника, знакомых с соглашением. В приложении к соглашению будет изложено, как администрация Байдена планирует работать с Конгрессом над выполнением обязательств в области безопасности, сообщил один из источников, в частности, долгосрочное финансирование, которое потребуется для поддержки обороны Украины.

Соглашения о безопасности для Украины

31 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Соглашением предусмотрено, что в этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7. Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

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