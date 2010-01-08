Узбекистан на треть урезал поставки газа в Таджикистан

Узбекистан с 7 января на треть сократил поставки природного газа в Таджикистан. Об этом сообщил заместитель председателя "Таджиктрансгаза" Шавкат ШОИМОВ.

Как передает Лента.ру, Ташкент требует от Душанбе предоплаты, хотя "Таджиктрансгаз" не имеет текущих долгов перед "Узтрансгазом". Средств, необходимых для предоплаты, у таджикской компании нет. Ш.ШОИМОВ объяснил отсутствие средств долгами клиентов "Таджиктрансгаза" внутри республики.

По словам Ш.ШОИМОВА, "Узбекистан сократил суточные поставки природного газа в Таджикистан на 30 процентов - с 480 до 336 тысяч кубометров". В результате сокращения поставок газа пострадают промышленные предприятия республики. Это касается, в частности, государственного завода "Таджикцемент" - единственного в стране производителя цемента, а также государственная алюминиевая компания ТАЛКО.

Почти весь потребляемый в Таджикистане газ закупается у Узбекистана. За последний год Узбекистан за долги неоднократно сокращал объем газа, поставляемого Таджикистану.

"Таджиктрангаз" и "Узтрансгаз" договорились, что Таджикистан купит в течение года 250 миллионов кубометров по цене в 240 долларов за тысячу кубометров. Душанбе также согласился перейти на подекадную предоплату за поставки газа, которую, как оказалось, вовремя вносить не может.

В январе-ноябре 2009 года Таджикистан импортировал 198,5 миллиона кубометров газа, что на 56,4 процента меньше поставок за аналогичный период 2008 года. За этот же период добыча в Таджикистане достигла 16,9 миллиона кубометров, что на 15 процентов превышает добычу за 2008 год.