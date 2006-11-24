Задача №1 для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что альянс не намерен становиться "всемирным полицейским".

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"НАТО не намерено становиться всемирным полицейским. Для этого у нас нет достаточного количества ни средств, ни войск", - отметил генсек альянса.

Вместе с тем он подчеркнул, что альянс не является "гуманитарной организацией".

Говоря о предстоящем в Риге саммите альянса, он сообщил, что участники встречи в верхах обсудят ход операции и миссии НАТО.

В этой связи Де Хооп СХЕФФЕР назвал приоритетом "номер один" миротворческую операцию в Афганистане.

"Если мы (НАТО) не достигнем успеха в Афганистане, Афганистан будет экспортером терроризма", - подчеркнул генсек НАТО.

Он сообщил, что в настоящее время 55 тысяч военнослужащих НАТО участвуют в различных операциях и миссиях альянса на трех континентах.