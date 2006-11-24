Задача №1 для НАТО
Генсек объяснил выбор приоритета
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что альянс не намерен становиться "всемирным полицейским".
Как передает РИА «Новости», об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
"НАТО не намерено становиться всемирным полицейским. Для этого у нас нет достаточного количества ни средств, ни войск", - отметил генсек альянса.
Вместе с тем он подчеркнул, что альянс не является "гуманитарной организацией".
Говоря о предстоящем в Риге саммите альянса, он сообщил, что участники встречи в верхах обсудят ход операции и миссии НАТО.
В этой связи Де Хооп СХЕФФЕР назвал приоритетом "номер один" миротворческую операцию в Афганистане.
"Если мы (НАТО) не достигнем успеха в Афганистане, Афганистан будет экспортером терроризма", - подчеркнул генсек НАТО.
Он сообщил, что в настоящее время 55 тысяч военнослужащих НАТО участвуют в различных операциях и миссиях альянса на трех континентах.