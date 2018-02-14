Выборы в РФ: Собчак пытается избавиться от кандидатуры Путина через Верховный суд

Собчак обвиняет Путина в сговоре с Медведевым и считает, что долгосрочное правление их тандема является достаточным основанием, чтоб снять Путина с предвыборной гонки.

Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак подала жалобу в Верховный суд на решение Центральной избирательной комиссии РФ о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы в этом году.

Заявление о подаче жалобы кандидат в президенты сделала во время поездки в Курск. Об этом сообщается на официальном сайте предвыборной компании Собчак.

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«Мы уже сегодня обратились в Верховный суд, и я стала единственным кандидатом, который это сделала. Я один из семи людей в нашей стране, которые по закону имеют на это право. Мы запустили этот процесс уже давно, сегодня подали официальное заявление. Я пока единственный человек из семи оппозиционеров, который это сделал. Задайте вопрос остальным, почему они этого не сделали», - заявила Собчак.

Как отмечается, основанием для подачи жалобы стала «негласная договоренность между Путиным и Медведевым, о которой оба неоднократно говорили во время интервью. Согласно этой договоренности, передача власти друг другу была срежиссированной».

В заявлении Собчак указывает на то, что Путин занимал пост президента четыре раза. Не имея возможности вступить на президентский пост третий раз подряд, с 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года Путин являлся Председателем правительства РФ «по предварительной негласной договоренности с Медведевым Д. А., избранным на указанный период Президентом РФ, под прикрытием номинальных полномочий последнего фактически сохранял за собой всю полноту властных полномочий главы исполнительной власти и главы государства».

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ.