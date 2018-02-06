Путина зарегистрировали кандидатом на должность президента РФ

Удостоверение кандидата вручили доверенному лицу Путина.

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК России. При этом удостоверение кандидата вручили Сергею Кабишеву, который является доверенным лицом Путина.

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14 декабря 2017 года Путин заявил, что у действующей власти в РФ нет конкурентов, и он намерен участвовать в выборах главы государства как самовыдвиженец.

Путин занимал пост президента России в период с 2000 по 2008 год. С 2008 по 2012 год он был премьер-министром страны, а с 2012 года, после внесения изменений к Конституции, был избран президентом уже на шесть лет.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии украинского Крыма.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты РФ Владимира Жириновского от ЛДПР и Павла Грудинина от КПРФ.