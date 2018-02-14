Названы имена еще трех ликвидированных в Сирии российских наемников, двое из них воевали на Донбассе (фото, видео)

Расследователи назвали имена еще трех уничтоженных в Сирии российских наемников.

В сети появились имена еще троих "вагнеровцев", ликвидированных 7 февраля в результате удара США в долине реки Евфрат в Сирии.

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Расследователи из группы Conflict Intelligence Team и издание Е1.ru рассказали о них, говорится в Facebook CIT.

Екатеринбургское СМИ E1.ru рассказало о смерти в Сирии Руслана Гаврилова из поселка Кедровое Свердловской области. О ликвидации Гаврилова расследователям ранее сообщал анонимный источник, однако они не смогли оперативно подтвердить эту информацию.

Исследователь @666_mancer обратил внимание на пост об уничтожении Алексея Шихова из Нижнего Новгорода, ранее воевавшего на Донбассе.

О смерти члена пророссийской организации "Русь Триединая" сообщил в Facebook бывший глава правления этой организации Сергей Моисеев. Ликвидированный — Владимир с позывным "Апостол", екс-боевик "ДНР", Моисеев выложил его фотографию, но не назвал фамилии.

До этого CIT называла имена еще четырех погибших россиян — это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста и Владимир Логинов из Калининграда. В незарегистрированной партии "Другая Россия" подтвердили гибель еще одного человека — Кирилла Ананьева.

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.

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12 февраля Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии. Явлинский считает, что заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как российские власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и на Донбасс.

Издание Bloomberg 13 февраля сообщило, что более 200 солдат-контрактников, большинство из которых россияне, уничтожены в результате удара коалиции США 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.