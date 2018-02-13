От 100 до 200 уничтоженных: СМИ уточнили массовые потери российских наемников в Сирии

СМИ сообщают, что при ударе сил США в Сирии ликвидированы более 200 наемников, большинство - россияне.

Более 200 солдат-контрактников, большинство из которых россияне, уничтожены в результате удара коалиции США 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на двух россиян, знакомых с ситуацией. Отмечается, что наемники воевали на стороне президента Сирии Башара Асада.

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Издание также сообщает, что по информации американского чиновника, всего погибших около 100 человек, пострадавших - 200-300.

В свою очередь, неназванный сирийский офицер сообщил The New York Times о гибели 100 россиян в результате удара коалиции США.

Как сообщала ранее "Новая газета", под Дейр-эз-Зором погибли 13 россиян, которые не должны были находиться в зоне обстрела американских военных. Еще полтора десятка получили ранения. По данным командования российской военной группировки в Сирии, в колонне, выдвигавшейся в направлении нефтегазового месторождения Conoco, россиян не должно было быть.

Напомни, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.

12 февраля Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии. Явлинский считает, что заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как российские власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и на Донбасс.