В РФ потребовали от Путина отчитаться о массовом уничтожении российских наемников в Сирии

Официальные лица РФ либо отрицают случившееся, либо цинично утверждают, что государство не несет ответственности за судьбу граждан, служащих по контракту в частных военных компаниях.

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский потребовал от действующего главы российского государства Владимира Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по заявлению пресс-службы партии, все мировые СМИ и многочисленные источники в социальных сетях в последние дни сообщают о множестве погибших российских граждан, воюющих в Сирии в результате боестолкновения с силами сирийской оппозиции при поддержке американской авиации и артиллерии.

«Между тем, со стороны российских официальных лиц поступают противоречивые комментарии, - от отрицания случившегося - до циничных утверждений, что государство не несет ответственности за судьбу граждан, служащих по контракту в частных военных компаниях», - говорится в сообщении.

По мнению партии, «эти заявления особенно циничны в свете того факта, что, по многочисленным сообщениям СМИ, не опровергнутым официальными лицами, бойцы ЧВК «Вагнер» проходят тренировку на территории баз Вооруженных сил РФ, получают воинские награды в Кремле и являются по существу спецподразделениями российского военного ведомства».

«Это при том, что наёмничество и частные военные компании в России законодательно запрещены», - подчеркнул лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

По его словам, в ООН заявляют, что за первую неделю февраля в Сирии погибло до тысячи человек, в том числе – от ударов российской авиации несколько сотен мирных жителей. По этому поводу со стороны руководства страны нет никаких комментариев.

«Отсутствие со стороны руководства России ясного признания, либо официального опровержения факта гибели воюющих в Сирии вооружённых российских граждан - «бойцов частных военных компаний» является, с нашей точки зрения, абсолютно неприемлемым», - считает Явлинский.

Он считает, что заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как российские власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и на Донбасс.

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«Обращаюсь к президенту России Владимиру Путину с требованием прояснить ситуацию. Уверен, что данное событие должно обсуждаться публично и открыто. Если массовая гибель российских граждан имела место, то соответствующие должностные лица, включая главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, обязаны объявить об этом стране и определить, кто несёт за это ответственность», - сказал лидер «Яблока».

Явлинский также требует объяснить, почему вообще российские граждане принимают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заявления президента и министра обороны о выводе российских вооруженных формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии завершилась.

По его мнению, в связи с поступающей информацией, необходим публичный отчёт Путина о действиях российских военных в Сирии в настоящее время, о количестве погибших российских граждан, независимо от того, в каком формальном статусе они несли службу.

Как сообщалось, в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По следующим данным, количество убитых бойцов российской частной военной компании «Вагнер» превысило 200 человек.