Ограбление века: в британской тюрьме умер один из членов "банды пенсионеров"

В английской тюрьме умер 69-летний Терри Перкинс, один из участников ограбления на 14 млн фунтов (20 млн долларов), совершенного в 2015 году. На момент преступления его сообщникам было под 60 и больше, а двоим - за 70.

В английской тюрьме умер 69-летний Терри Перкинс. Он отбывал наказание за преступление, которое было признано самым крупным ограблением в криминальной истории Англии.

Как пишет Би-би-си, в апреле 2015 года, на пасхальные выходные, которые в Англии продолжаются четыре дня, Перкинс и его сообщники проникли в подземное хранилище Hatton Garden Safe Deposit и похитили оттуда 56 сейфов. Они украли золото, бриллианты и сапфиры - на общую сумму в 14 млн фунтов (около 20 млн долларов).

Читайте такжеВ Париже топ-менеджер Facebook не заметил, как грабители вынесли из его спальни драгоценности на €80 тысяч

Перкинс отбывал наказание в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона. Как сообщается, последнее время он был болен. На прошлой неделе его обязали выплатить порядка 6,5 млн фунтов (более 9 млн долларов) или остаться за решеткой еще на семь лет.

Перкинс был приговорен к семи годам тюрьмы - после того, как в 2016 году его признали виновным в ограблении. Вместе с ним по семь лет тюрьмы получили еще два главаря банды: 77-летний Джон "Кенни" Коллинз и 63-летний Дэниэл Джонс. Позже объявили приговор еще одному организатору ограбления: шесть лет и три месяца получил 76-летний Брайан Ридер, который не смог предстать перед судом одновременно с соратниками из-за перенесенного второго инсульта.

Дата ограбления пришлась на день рождения Перкинса. Он участвовал во всех этапах операции, включая сбыт украденного. В частности, бандит изображал ремонтника, делая вид, что работает в лифте. В хранилище грабители пробрались через шахту лифта, спустившись по ней, после чего просверлили большую дыру в стене и вскрыли сейфы. Из-за того, что ограбление произошло во время пасхальных каникул, полицейские отреагировали на сигнал охранной системы лишь через четыре дня после ограбления.

Перкинса арестовали после того, как следователи из Хаттон-Гарден установили прослушку в его голубом "ситроене-саксо" и перехватили разговор, где бандит делился планами потратить свою долю добычи себе на пенсию. Во время обыска дома у Перкинса были найдены драгоценности, наличные деньги, синяя спецодежда и пять пар белых фабричных перчаток, которые использовали грабители и не захотели оставлять их в качестве улики на месте преступления.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года в Лондоне воры вынесли из магазина украшения на $2,3 миллиона через дыру в стене.