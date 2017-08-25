В Лондоне воры вынесли из магазина украшения на $2,3 миллиона через дыру в стене (фото, видео)

В Лондоне воры ограбили магазин украшений стоимостью 1,8 миллиона фунтов стерлингов (более 2,3 миллиона долларов), проломив кувалдой дыру в стене. Об этом сообщает радио LBC.

В грабеже участвовали восемь человек, трое из которых при помощи кувалды и лома сделали дыру в стене и пробрались в здание. Остальные злоумышленники выступали в роли наблюдателей. Грабители провели в магазине около трех часов, потом покинули здание также через дыру.

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Среди украденных украшений были золотые и бриллиантовые колье, браслеты, подвески и серьги.

Арестовать преступников пока не удалось, расследование продолжается. Полиция пытается найти свидетелей, которые могли слышать шум, когда воры вламывались в магазин.

Как сообщал УНИАН, в Ривне злоумышленники проломили стекло в автомобиле и украли сумку с почти миллионом гривень.