В Лондоне воры вынесли из магазина украшения на $2,3 миллиона через дыру в стене (фото, видео)

14:08, 25 августа 2017
Мир
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Среди украденных украшений были золотые и бриллиантовые колье, браслеты, подвески и серьги.

В грабеже участвовали 8 человек / Met Police

В Лондоне воры ограбили магазин украшений стоимостью 1,8 миллиона фунтов стерлингов (более 2,3 миллиона долларов), проломив кувалдой дыру в стене. Об этом сообщает радио LBC.

В грабеже участвовали восемь человек, трое из которых при помощи кувалды и лома сделали дыру в стене и пробрались в здание. Остальные злоумышленники выступали в роли наблюдателей. Грабители провели в магазине около трех часов, потом покинули здание также через дыру.

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Среди украденных украшений были золотые и бриллиантовые колье, браслеты, подвески и серьги.

Грабители провели в магазине около трех часов / Police

Арестовать преступников пока не удалось, расследование продолжается. Полиция пытается найти свидетелей, которые могли слышать шум, когда воры вламывались в магазин.

Как сообщал УНИАН, в Ривне злоумышленники проломили стекло в автомобиле и украли сумку с почти миллионом гривень.

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Теги: #ограбление в Лондоне#ограбление магазина