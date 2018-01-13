Южная Корея согласилась обсудить с КНДР участие артистов в Олимпиаде

Правительство Южной Кореи приняло предложение КНДР о проведении 15 января переговоров на рабочем уровне по вопросу визита северокорейских деятелей искусства на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

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Ранее на эту дату Сеул предлагал назначить переговоры об участии делегации Севера в Играх. Переговоры, предложенные северокорейской стороной, по сообщениям прессы, направлены на обсуждение более узкой тематики.

9 января в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры между представителями КНДР и Южной Кореи, на которых было принято решение о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки, состоящую из танцоров и музыкантов. Вопрос участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде пока не решен.

Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.