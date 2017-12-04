Объявлена дата выхода фильма Тарантино об убийстве беременной жены Романа Полански

Фильм Квентина Тарантино об убийстве Шерон Тейт, жены Романа Полански, выйдет 9 августа 2019 года. Об этом сообщает Variety.

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Так, 9 августа 2018 года исполняется 50 лет со дня смерти Шерон Тейт, убийство которой положено в основу сюжета картины. Съемками фильма будет заниматься компания Sony Pictures.

Сейчас Квентин Тарантино ведет переговоры с Томом Крузом, Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Дженнифер Лоуренс. Точный актерский состав пока неизвестен.

Картина расскажет историю ТВ-актера, пытающегося начать карьеру в большом кино. Ужасающее убийство в 1969 году актрисы и жены Романа Полански - Шерон Тейт, а также ее четырех друзей "семьей" Чарльза Мэнсона будет являться основным фоном истории.

Стоит отметить, что Шерон Тейт в момент убийства находилась на 8-м месяце беременности.