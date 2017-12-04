"С автоматом": российский пропагандист заявил, что отправил бы своих детей в Сирию (видео)

Соловьев хотел поехать с автоматом в Венгрию в 1956, в Чехословакию в 1968, Афганистан в 1979, в Чечню в 1995, в Сирию, еще есть шанс поехать.. pic.twitter.com/qflDO9Gbyc — Мысли Перзидента (@VVP2_0) December 3, 2017

Известный прокремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что отправил бы своих детей в Сирию с автоматами.

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На одну из фраз оппонента Соловьев ответил, что и сам собирался ехать в Сирию, и детей бы отослал.

"Я бы отослал и своего сына, и я туда пытался уехать сам. И никакой проблемы в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил... С автоматом", - утверждает российский пропагандист.

Как сообщал УНИАН, в результате бомбардировок, которые были нанесены военной авиацией армии Сирии в воскресенье, 3 декабря, в районе Восточная Гута, расположенном рядом со столицей страны Дамаском, погибли по меньшей мере 19 гражданских лиц.