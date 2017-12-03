Новые авиаудары в Сирии: погибли не менее 19 гражданских лиц

В результате бомбардировок, которые были нанесены военной авиацией армии Сирии в воскресенье, 3 декабря, в районе Восточная Гута, расположенном рядом со столицей страны Дамаском, погибли по меньшей мере 19 гражданских лиц. Об этом сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне.

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Удары были нанесены по нескольким городам в Восточной Гуте. Больше всего жертв бомбардировок было зафиксировано в городе Хаммурия, где погибли 13 гражданских лиц, включая пятерых детей. А авиаудары по городам Арбин, Бейт-Савва и Мисраб привели к гибели еще шести человек, среди которых две женщины и двое детей.

По данным центра мониторинга, в результате авиаударов десятки человек ранены, многие из них находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться.

Район Восточная Гута рядом с Дамаском остается одной из немногих территорий в Сирии, которая до сих пор находится под контролем повстанцев. Этот район с 2013 года находится в блокаде, которую осуществляют правительственные войска. В нем сейчас проживает около 400 тысяч человек, и в ООН ранее высказывали опасения, что сотни людей в Восточной Гуте могут погибнуть, если их не эвакуировать. Восточная Гута также является одной из четырех так называемых "зон деэскалации", которые были согласованы Россией, Турцией и Ираном.

На прошлой неделе сирийское правительство согласилось прекратить огонь в этом районе параллельно с возобновлением межсирийских переговоров в Женеве. Однако интенсивные бомбардировки Восточной Гуты вскоре возобновились. Накануне, 2 декабря, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 гражданских.