Трампу будут рекомендовать выделить Украине 47 миллионов долларов на вооружение – СМИ

Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

Рекомендация Трампу будет иметь план финансирования и продажи Украине высокотехничного оборонительного оружия, включая мощные противотанковые ракеты Javelin.

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Любое решение по этому вопросу должно быть утверждено Конгрессом США, а также Трампом. Если действующий хозяин Белого дома одобрит эту оружейную сделку, это будет серьезная смена партийной платформы республиканцев. Ведь когда Трамп был кандидатом в президенты, в нее внесли поправки, по которым поддержку Украины "летальным оборонительным оружием" заменили более размытым определением "надлежащая помощь".

Как сообщал УНИАН, Сенат США одобрил проект закона о “Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны”, который содержит разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления безопасности помощи Украине. Законопроект направлен на подпись президенту США.