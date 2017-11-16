Сенат США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает $350 миллионов Украине

23:34, 16 ноября 2017
Мир
401 0

Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Иллюстрация / REUTERS

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2018 год, общий объем которого составляет почти $700 млрд, пишет Reuters.

Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Читайте такжеСредства защиты и подготовка медиков: Чалый рассказал, что предусматривает помощь США для Украины

Reuters отмечает, что поскольку и большинство в Сенате и в Палате представителей принадлежит республиканцам, Трамп вероятно подпишет принятый бюджет.

Проект бюджета, среди прочего, предусматривает выделение $4,6 млрд на сдерживание России в Европе и $350 млн военной помощи Украине.

На поддержание военных операций США за рубежом потратят $65,8 млрд. На дополнительные меры по развитию противоракетной обороны выделят еще $5,9 млрд.

Как сообщал УНИАН, ране проект бюджета был утвержден Палата представителей конгресса США. За принятие оборонного бюджета проголосовали 356 членов палаты представителей, 70 проголосовали против.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сенат США#оборонный бюджет США