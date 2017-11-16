Сенат США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает $350 миллионов Украине

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2018 год, общий объем которого составляет почти $700 млрд, пишет Reuters.

Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Reuters отмечает, что поскольку и большинство в Сенате и в Палате представителей принадлежит республиканцам, Трамп вероятно подпишет принятый бюджет.

Проект бюджета, среди прочего, предусматривает выделение $4,6 млрд на сдерживание России в Европе и $350 млн военной помощи Украине.

На поддержание военных операций США за рубежом потратят $65,8 млрд. На дополнительные меры по развитию противоракетной обороны выделят еще $5,9 млрд.

Как сообщал УНИАН, ране проект бюджета был утвержден Палата представителей конгресса США. За принятие оборонного бюджета проголосовали 356 членов палаты представителей, 70 проголосовали против.