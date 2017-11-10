Госдеп США передал Конгрессу отчет о затратах России для влияния на выборы в Европе - СМИ

Госдепартамент США передал в Конгресс страны два отчета, подготовленных в рамках исполнения закона об антироссийских санкциях CAATSA. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

«Госдепартамент представил в соответствующие комитеты Конгресса отчеты, предусмотренные статьями 255 и 256 Закона о противодействии неприятелям Америки через санкции (CAATSA)», отметил собеседник.

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Речь идет о двух докладах: первый содержит описание СМИ, находящихся под контролем и финансируемых правительством Российской Федерации, а также аффилированных организаций, работающих как на территории России, так и за ее пределами (включая организации по теле- и радиовещанию, интернет-СМИ и печать).

Второй содержит информацию о «финансовых средствах, которые были предоставлены или использовались по указанию правительства Российской Федерации или какого-либо российского лица [гражданина или организации] с целью оказания влияния на исход выборов или избирательную кампанию в странах Европы или Евразии в течение предыдущего года».

Госдепартамент должен был подать два этих доклада в соответствующие комитеты сената и палаты представителей (включая комитеты по международным делам, по вооруженным силам и по разведке) к 31 октября.